POL-MG: Einbrüche in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Identifizierung einer männlichen Person, die am 5. Mai 2024 leblos in der Rheydter Innenstadt aufgefunden wurde. Ein Passant fand am Sonntag, 5. Mai, an der Marktstraße in Rheydt einen leblosen Mann vor, der dort auf der Straße lag. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus und versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren. Kurz darauf zogen ...

