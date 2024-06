Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte Identitätskarte im Fernreisebus - Mann wird Einreise verweigert

Weil am Rhein (ots)

Ein Mann aus der Marokko ist beim Versuch, mit einem gefälschten italienischen Dokument nach Deutschland einzureisen, gescheitert. Er musste wieder zurück in die Schweiz und bekam eine befristete Einreisesperre.

Der marokkanische Staatsangehörige befand sich am frühen Dienstagmorgen, dem 25. Juni 2024 in einem Fernreisebus von Lyon nach Frankfurt am Main. Am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Busreisenden. Die vorgelegte italienische Identitätskarte stellte sich als Fälschung heraus. Der 32-Jährige, der auf Nachfrage zugab aus Marokko zu stammen, musste die Streife zum Bundespolizeirevier Lörrach begleiten. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung der Identitätskarte als Beweismittel, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz. Zudem erhielt der Mann ein zweijähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell