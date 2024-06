BPOLI-WEIL: Gerichtsverhandlung ferngeblieben

Weil am Rhein (ots) - Einen Mann mit Kopfverletzung bemerkten Einsatzkräfte der Bundespolizei bei einer Kontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Zur weiteren Versorgung musste der Mann ins Krankenhaus verbracht werden. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Sonntagabend (23.06.24) die grenzüberschreitende Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Dabei bemerkten die Einsatzkräfte einen ...

mehr