POL Schwaben Nord: Fahrt unter Alkohol

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (27.04.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einer 47-jährigen Autofahrerin und einem 57-jährigen Autofahrer in der Dieselstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 20.45 Uhr waren die 47-Jährige und der 57-Jährige in Richtung Osten unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel der 47-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger des 57-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein ...

