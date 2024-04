POL Schwaben Nord: Alkoholisiert Unfall verursacht

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am gestrigen Montag (29.04.2024) in der Zeit von 05.45 Uhr bis 11.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen Roller in der Hirblinger Straße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 323-1014 E-Mail: ...

mehr