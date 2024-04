POL Schwaben Nord: Roller entwendet

Augsburg (ots) - Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (28.04.2024), 16.00 Uhr bis Montag (29.04.2024), 15.00 Uhr beschädigten ein bislang unbekannter Autofahrer einen Opel in der Jörg-Breu-Straße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Oberhausen - Am gestrigen Montag (29.04.2024) kam es zu einer weiteren Unfallflucht in der Anton-Bruckner-Straße. In ...

mehr