Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sportboot zum Teil gesunken

Meppen (ots)

Gestern zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr drohte ein sieben Meter langes Sportboot, welches im Yachthafen an der Straße Schützenhof lag zu sinken. Vermutlich aufgrund des Hochwassers, der gefrorenen Wasseroberfläche und anschließenden Tauwetter entstand ein Leck an dem Boot. Das zum Teil gesunkene Boot verlor dabei Diesel. Die eingesetzte Feuerwehr errichtete daraufhin eine Ölsperre, um eine Verbreitung des Diesels in die Ems zu verhindern. Die Bergung des Bootes kann demzufolge erst in den nächsten Tagen möglich sein. Die genaue Schadenshöhe und Ursache kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell