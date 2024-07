POL-DA: Weiterstadt: Fast 30 Stunden ohne Pause, zu schnell und ohne gültige Fahrerlaubnis/Weiterfahrt untersagt - 3000 Euro Sicherheitsleistung

Heppenheim/Weschnitztal (ots) - Beamte der Polizeistation Heppenheim führten am Sonntag (07.07.) Verkehrskontrollen im Weschnitztal und in Heppenheim durch. Besonderes Augenmerk legten die Beamten vor allem auf motorisierte Zweiräder, bei denen die erlaubte Lautstärke überschritten wurde. Die Ordnungshüter führten mehrere Kontrollen in Fürth-Krumbach durch und ...

mehr