Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Wohnung

Zülpich-Oberelvenich (ots)

Am vergangenen Samstag (20. Januar) kam es zwischen 11 und 15 Uhr zu einem Einbruch in der Kellerhofstraße in Zülpich-Oberelvenich.

Unbekannte schlugen die Fensterscheibe der Wohnungseingangstür ein und zerstörten ein Fernsehgerät, einen Holzstuhl, einen Tisch und ein Regal aus Holz.

In der Wohnung wurde eine volle Bierdose gefunden, die nicht dem Bewohner gehört.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

