POL-EU: +++ Warnung vor Glätte und Schneeverwehungen +++

Hellenthal (ots) - Am 18. Januar kam es gegen 14.30 Uhr in Hellenthal zu einem Streit bei Schneeräumarbeiten. Ein 23-jähriger Mann aus Simmerath verrichtete mit einem Traktor Schneeräumarbeiten in der Oleftalstraße. Dabei sei zum wiederholten Male Schnee von der Fahrbahn auf den zuvor geräumten Gehweg gedrückt worden. Ein 79-jähriger Anwohner ärgerte sich darüber so sehr, dass er seine Schneeschaufel auf den ...

