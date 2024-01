POL-EU: Fahrschulwagen fährt sich fest

Hellenthal (ots) - Am Donnerstag (18. Januar) kam es um 18.40 Uhr zu einer Sachbeschädigung in einem Toilettenraum am Busbahnhof in der Kölner Straße in Hellenthal. Vor dem Toilettenraum konnten zwei 15-Jährige aus Hellenthal und Schleiden angetroffen werden. Die beiden Jugendlichen gaben an, sich in der Damentoilette nach einer Schneeballschlacht aufgewärmt zu haben. Der Boden der Damentoilette war zu diesem ...

