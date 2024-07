Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kleinkind fällt aus Fenster

Brand in Wohnung

Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots)

Darmstadt: Kleinkind fällt aus Fenster / Brand in Wohnung / Zeugenaufruf der Polizei

Bei einem Sturz aus einen Fenster aus dem dritten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Barkhausstraße am frühen Freitagabend (12.07.) kurz nach 20 Uhr hatte ein einjähriger Junge großes Glück. Das Kind wurde zufällig durch einen Passanten aufgefangen und konnte danach an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach ersten Feststellungen war der Junge nur leicht verletzt und wurde vorsorglich zu weiteren Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht. Da die Personalien des Passanten nicht feststehen und er ein wichtiger Zeuge ist, bittet die Polizei den Mann, sich bei dem Ersten Polizeirevier unter der Rufnummer 06151- 96941110 bei den Beamten zu melden. Zum Zeitpunkt des Unfalles hielten sich nach bisherigen Erkenntnissen die 29-jährige Mutter und der siebenjährige Bruder des Kleinkindes in der Wohnung auf. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, bedarf der weiteren Ermittlungen. Während die Mutter mit dem Einjährigen im Krankenhaus war, kam es gegen 20.40 Uhr zu einem Brand, der nach ersten Ermittlungen möglicherweise durch angebranntes Essen verursacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt soll sich der Siebenjährige noch in den Wohnräumen aufgehalten haben. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Auch der Siebenjährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Da die Wohnung zunächst nicht mehr bewohnbar ist, wurde durch den Bauverein eine Ersatzwohnung organisiert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Am Einsatzort waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Berufsfeuerwehr und Polizeistreifen des 1. Polizeirevieres und Kriminaldauerdienst eingesetzt.

Berichterstatterin: Andrea Löb, EKHK'in (Pressestelle)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell