Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnmeldung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

AKTUELL Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern im Landkreis Fulda

Landkreis - Fulda

Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche. Heute geben sich die Täter als Polizeibeamten aus und berichten u. a. über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft. In der Vergangenheit wurde teils angeboten Wertgegenstände und Bargeld bei den Angerufenen zum Schutz vor Diebstahl abzuholen. Die Täter nutzen heute Rufnummern aus dem Telefonbuch und versuchen unter Namens- und Wohnortnennung der bzw. des Angerufnenen, Vertrauen zu gewinnen.

Ihre Polizei rät daher dringend:

- Seien Sie misstrauisch - Die Polizei nimmt keine Bargeld und keine Wertgegenstände zum Schutz in Empfang. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf. - Lassen Sie niemand unter dem genannten Vorwand in ihre Wohnung. - Rufen Sie die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Verständigen Sie Bekannte, wenn sie befürchten, dass diese Opfer werden könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell