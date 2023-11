Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Diebstahl von Bannerfahne - Einbruch in Schulgebäude - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. Zwischen dem 9. Oktober und dem 3. November beschmierten Unbekannte die Plane eines Pkw-Anhängers im Ordenslandweg mit Farbe. Es entstand rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Bannerfahne

Fulda. In der Nacht zu Freitag (03.11.) stahlen Unbekannte am Bonifatiusplatz im Eingangsbereich zum Stadtschloss eine Bannerfahne im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. In der Straße "Am Kronhof" brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (03.11.) und Sonntagmorgen (05.11.) in ein Schulgebäude ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im ersten Obergeschoss und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Täter verursachten jedoch rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Willy-Brandt-Straße versuchte mindestens ein Unbekannter in der Nacht zu Montag (06.11.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Dazu hebelte er ein Fenster auf, woraufhin ein Bewohner auf den ungebetenen Gast aufmerksam wurde. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, 30 bis 35 Jahre alt, rund 180cm groß, helle Hautfarbe, normale Statur. Der Mann trug eine schwarze Softshelljacke und Handschuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell