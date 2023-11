Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Wolf

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Montag (06.11.), gegen 3:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 - zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-Ost und Alsfeld-West.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Naumburg mit seinem Mercedes die A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem rechten Fahrtstreifen. Plötzlich querte ein Wolf von links kommend die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Tier kam. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend bis zum nächstgelegenen Rastplatz Pfefferhöhe fort und informierte von dort umgehend die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld über den Unfall. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Wolf verendete an der Unfallörtlichkeit. Die zuständigen Behörden wurden in Kenntnis gesetzt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

