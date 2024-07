POL-OF: Spielgeld sprichwörtlich "in Verkehr" gebracht: "Prop Copy"-Geldscheine sichergestellt - Autobahn 3

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Dreijähriger von Radler angefahren: Unfallfluchtgruppe ermittelt - Hanau (fg) Ein Dreijähriger wurde am Montag, kurz vor 18 Uhr, in der Philippsruher Allee in Höhe eines dortigen Kinderspielplatzes (40er Hausnummern) von einem Radfahrer angefahren und hierdurch leicht verletzt. Mit einer Schürfwunde am Kopf sowie Prellungen am ...

mehr