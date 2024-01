Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (25.01.2024), zwischen 01.30 Uhr und 06.30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Gaststätte in der Donauwörther Straße ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Beuteschaden steht nach derzeitigen Ermittlungen noch nicht fest.

Wie üblich ermittelt in solchen Fällen die Kriminalpolizei und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell