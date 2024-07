POL-OF: Wohnungseinbrecher durch Bewohnerin überrascht; Motorradfahrerin schwer verletzt; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wohnungseinbrecher durch Bewohnerin überrascht: Suche nach Mann mit mintfarbenen Trainingsanzug / Weitere Tat in Großauheim - Hanau

(lei) Sie stand auf, weil sie den Herd ausschalten wollte, in dem Moment war sie jedoch nicht mehr allein in der Wohnung: Eine Bewohnerin der Milseburgstraße hatte in der Nacht zu Montag Besuch von einem ungebetenen Gast, der ganz offensichtlich ein gestörtes Verhältnis zu fremdem Eigentum hatte. Die Frau hatte sich zu früher Morgenstunde Essen zubereitet und war um kurz nach halb fünf aufgestanden, um den Herd wieder auszuschalten. Das hatte jedoch bereits ein 20 bis 25 Jahre alter Mann getan, der plötzlich in ihrem Wohnzimmer zunächst seelenruhig auf einem Stuhl saß - offenbar damit er besser hören konnte, ob jemand zu Hause ist. Als sie den Einbrecher ansprach, flüchtete dieser auf demselben Weg, wie er zuvor gekommen war, nämlich über eine offenstehende Tür des Balkons, auf den der etwa 1,75 Meter große, schlanke Unbekannte mit heller Hautfarbe zuvor geklettert war, um in die Wohnung zu gelangen. Kurz darauf stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass der Dieb eine Goldkette, ihr Mobiltelefon, eine kleine Lautsprecher-Box, Kopfhörer und auch ihren Geldbeutel mitgenommen hatte. Er hatte braune, schulterlange Haare und war mit einem mintfarbenen Trainingsanzug sowie weißem T-Shirt bekleidet. Auch in der Wolfgangstraße in Großauheim waren Diebe zugange. In ein Einfamilienhaus mit ebenfalls einstelliger Hausnummer hatten sie sich jüngst gewaltsam Zutritt verschafft, indem sie zunächst das Eingangstor zum Grundstück und danach ein Kellerfenster aufgebrochen hatten. Im Haus durchsuchten sie mehrere Zimmer und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Angezeigt wurde diese Tat am Dienstagmorgen. Weitere Täterhinweise in beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen. Den Ermittlern des zuständigen Einbruchskommissariats in Hanau liegen seit Mai dieses Jahres insgesamt 17 Anzeigen wegen vollendetem Wohnungseinbruchsdiebstahl aus dem Stadtgebiet auf dem Tisch. Die Beamten weisen darauf hin, dass sich Wohnungs- und Hausbesitzer kostenlos zu Hause durch die Polizei beraten lassen können, wie sie ihre eigenen vier Wände vor Einbruch und Diebstahl besser schützen können. Unter der Rufnummer 069 8098-2424 stehen die Expertinnen und Experten der Einbruchschutzberatung des Polizeipräsidiums Südosthessen für eine Terminvereinbarung zur Verfügung. Und wem generell Personen oder Fahrzeuge verdächtig vorkommen, sollte stets die Polizei verständigen, denn die kommt lieber einmal mehr, als einmal zu wenig.

2. Motorradfahrerin schwer verletzt - Autobahn 66/Bruchköbel

(fg) Mit schweren Verletzungen kam eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin am Dienstagnachmittag nach einem Unfall auf der Autobahn 66 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Hanau im Bereich der Anschlussstelle Hanau Nord in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Fahrschülerin kurz vor 13 Uhr auf einer Kawasaki die Autobahn 66, kam ihm Kurvenverlauf zur Bundesstraße 45 aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Frau aus Hanau stürzte und verletzte sich schwer. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Schockanrufer erbeuten Bargeld - Großkrotzenburg

(lei) Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag Opfer von dreisten Telefonbetrügern geworden. Die Frau erhielt am Nachmittag einen Anruf eines angeblichen Polizisten, der ihr die mittlerweile bekannte Geschichte von einem Unfall und einer geforderten Kaution auftischte. Er schwindelte ihr vor, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person verursacht hätte und nun müsse sie viel Geld bezahlen, damit ihr Spross aus der U-Haft freikommt. In der Westendstraße händigte die Dame dann Schmuck und Bargeld im Wert von über 10.000 Euro an eine 40 bis 50 Jahre alte Abholerin aus. Sie war etwa 1,65 Meter groß und hatte dunkle Haare. Bekleidet war die Unbekannte mit einem bunten Kopftuch und einem ebenso farbenfrohen Sommerkleid. Zudem trug sie eine Brille. In der Nähe konnte kurz darauf ein weißer Mercedes-Sprinter mit polnischem Kennzeichen (Buchstabenfolge LOP) und defektem Bremslicht festgestellt werden, in dem zwei Männer und eine Frau saßen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Waitzweg davon. Weitere Hinweise zu den Personen und dem Fahrzeug nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach entgegen (069 8098-1234).

Die Kriminalpolizei rät einmal mehr:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge am Telefon bitten. - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und verständigen Sie die richtige Polizei.

4. Graffitisprayer gesucht - Gelnhausen

(lei) Männlich, Jugendlicher, blonde Haare, schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Hose, etwa 1,80 Meter groß - so lautet die Beschreibung eines Täters, der am frühen Mittwochmorgen ein Graffiti an eine Hauswand in der Straße "Am Ziegelturm" gesprüht hat. Die Polizei ermittelt nun und bittet um weitere Hinweise. Eine Zeugin hatte die Beamten gegen halb eins in der Nacht alarmiert, die daraufhin ausrückten und nach dem Unbekannten fahndeten. Geflüchtet war dieser in Richtung Seestraße, wo er in eine Gasse in südliche Richtung einbog und über einen Hinterhof in Richtung Uferweg verschwand. Letztlich konnte er unbehelligt entkommen. Auffällig war, dass er neben einem schwarzen Rucksack am Oberkörper auch eine Art Actioncam angebracht hatte, mit der er womöglich die Tat filmen wollte. Weitere Hinweise bitte an die Rufnummer 06051 827-0.

5. Unfall: Autofahrer leicht verletzt / mehrere Leitplanken beschädigt - Sinntal

(lei) Ein 75 Jahre alter BMW-Fahrer hat sich am frühen Dienstagabend auf der Landesstraße 2304 leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem 3er von Sterbfritz nach Mottgers unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam und in eine Leitplanke geriet, womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Er schlitterte an der Leitplanke entlang und zog dadurch neun der Planken in Mitleidenschaft. Auch an dem Auto entstand Sachschaden, unter anderem durch einen geplatzten Reifen. Der 75-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.

