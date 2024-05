POL-PDNR: Anrufe durch Call-Center-Betrüger

Hamm (Sieg) (ots) - Hamm (Sieg)- Der 42-jährige Fahrer eines PKW Renault befuhr am 04.05.24 gegen 13:15h Uhr die B256 aus Richtung Au kommend in Richtung Hamm. Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer sowie ein 7-jähriges Kind wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

