Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme nach Ladendiebstahl

Rheinbrohl (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einem Diebstahl aus einem Einzelhandelsgeschäft in Rheinbrohl, bei welchem der 26-jährige, wohnsitzlose Täter hochwertige Pflegeprodukte entwendete. Der Täter steckte die Produkte in seinen Rucksack und versuchte das Ladengeschäft anschließend zu verlassen, wurde jedoch nach ertönen der akustischen Diebstahlsicherung durch das Marktpersonal aufgehalten.

Nach erfolgter Aufnahme der Strafanzeige wurde er zunächst aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Dies sollte jedoch nicht von Dauer sein: Am frühen Nachmittag wurde der 26-jährige in Linz am Rhein als Mitfahrer in einer Verkehrskontrolle festgestellt. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten kistenweise hochwertige Lebensmittel, etikettierte Kleidung und Elektrogeräte, für welche die Fahrzeuginsassen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Die Frage, ob diese Waren aus weiteren Taten stammen, wird Gegenstand der laufenden Ermittlungen sein.

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden zunächst der Polizeidienststelle zugeführt, mussten jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Mit dem Fahrzeug durften sie jedoch nicht den Heimweg antreten, da der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Alle Drei werden sich in einem Strafverfahren wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell