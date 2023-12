POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Bitburg (ots) - Am 13.12.2023, in der Zeit von 06:55 Uhr bis ca. 14:15 Uhr, wurde in Bitburg auf einem Parkplatz in der Rot-Kreuz-Straße ein abgestellter Pkw durch mehrere Kratzer auf der Fahrerseite beschädigt. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen oder mehrere Täter. Es ist nicht auszuschließen, dass neben dem genannten Pkw noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizei Bitburg bittet daher mögliche ...

