FW-PI: Prisdorf: Feuerwehr löscht Brand in Industriebetrieb

Pinneberg (ots)

Datum: Freitag, 19. April 2024, 8.37 Uhr +++ Einsatzort: Prisdorf, Ohlrattweg +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard)

Prisdorf - Am Freitagmorgen (19. April) ist es in einem Prisdorfer Industriebetrieb zu einem Feuer gekommen. Etwa 70 Einsatzkräfte aus vier freiwilligen Feuerwehren hatten die Lage aber schnell in Griff. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr Prisdorf war um 8.37 Uhr initial allein alarmiert worden. Nachdem eine Rauchentwicklung aus dem Dach des betroffenen Betriebs an der Straße Ohlrattweg in Prisdorf bestätigt war, wurden in kurzen Abständen die Nachbarwehren aus Kummerfeld, Pinneberg und Tornesch hinzugezogen. Alle Personen hatten das Gebäude beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits verlassen. Einsatzkräfte unter Atemschutz fanden im Innenangriff den Brandherd im zweiten Obergeschoss des Bürotraktes vor. Nach ersten Erkenntnissen hat dort eine Elektroverteilung aus noch unklarer Ursache gebrannt. Die ehrenamtlichen Helfer löschten dies unter dem Einsatz eines C-Rohres. Das Feuer hatte sich aber bereits bis in den Dachbereich ausgebreitet. Daher wurde dieses von oben über den Tornescher Teleskopmast geöffnet. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Anschließend wurden sämtliche Räume im zweiten Obergeschoss kontrolliert. Die Entlüftungsarbeiten nahmen längere Zeit in Anspruch. Ab 11.15 Uhr wurden die Kräfte nach und nach entlassen. Einsatzleiter war der Prisdorfer Wehrführer Tim Hoyer.

