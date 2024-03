Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Uetersen: PKW klemmt zwischen anderem PKW und Hauswand

Unfall geht glimpflich aus

Pinneberg (ots)

Freitag, 15. März 2024, 14.46 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Großer Wulfhagen +++ Einsatz: TH Y (Technische Hilfe, Menschenleben in Gefahr)

Ein PKW kam von der Straße ab, rammte einen parkenden PKW und kam zwischen diesem und einer Hauswand zum Stehen. Die Feuerwehr befreite eine Person aus dem Fahrzeug. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am frühen Freitagnachmittag wurde ein Verkehrsunfall gemeldet. In der Straße Großer Wulfhagen sollte ein PKW in eine Hauswand gefahren und eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein. Die Kooperative Regionalleitstelle West löste umgehend Vollalarm für die Feuerwehr Uetersen aus.

Nach kurzer Zeit waren die Einsatzkräfte um Einsatzleiter und Wehrführer Frank Girnus vor Ort und konnten feststellen, dass ein PKW von der Straße abgekommen war. In Sichtweite der Polizeiwache hatte er einen weiteren PKW gerammt und war schlussendlich zwischen diesem und einer Hauswand eingeklemmt worden. Daher konnte der Fahrer den PKW nicht aus eigener Kraft verlassen.

Die Einsatzkräfte schoben den PKW vorsichtig mit Muskelkraft zurück, sodass der Rettungsdienst die Versorgung des Fahrers übernehmen konnte. Durch den eigentlichen Unfall trug der Fahrer glücklicherweise keine Verletzungen davon. Auch sonst kam niemand zu Schaden. Der Fahrer wurde sicherheitshalber zur Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Anschließend mussten die Einsatzkräfte noch Teile der beschädigten Gebäudefassade entfernen, um ein Herabstürzen zu verhindern.

Nach ungefähr 40 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Zur Schadenhöhe und Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Uetersen: 17 mit 4 Fahrzeugen, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg 1 mit 1 Fahrzeug, Polizei, Rettungsdienst

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell