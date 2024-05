Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung für Samstag, 04.05.2024, - Sonntag, 05.05.2024

Dienstgebiet Polizei Betzdorf (ots)

VGV Betzdorf-Gebhardshain:

Diebstahl von vier Kompletträdern im Wert von 1700 Euro Zwischen Freitag, dem 03.05.2024, 19:00 Uhr, und Samstag, 04.05.2024, 18:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von vier Kompletträdern in der Ortslage Scheuerfeld. Diese wurden aus einer unverschlossenen Garage gestohlen. Der Schaden wird auf 1700 Euro geschätzt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den, bzw. die Täter. Die Polizei erbittet Hinweise zur Tat oder Tätern.

19-Jähriger randaliert bei seiner Oma

Am Samstag, gegen 23:20, Uhr meldete eine 84-jährige Frau aus Betzdorf, dass ihr polizeilich hinlänglich bekannter Enkel bei ihr zu Hause randaliere. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu gleichgelagerten Einsatzanlässen bei denen der 19-Jährige Mann auch die eingesetzten Polizeibeamten angriff. Bei Eintreffen der Polizeikräfte warf der 19-Jährige direkt einen Gartenstuhl von einem Balkon aus auf die Beamten und kletterte anschließend auf das Dach des Hauses. Er konnte schließlich durch gute Kommunikation der Beamten bewegt werden, wieder in die Wohnung zu klettern. Hier wurde der immernoch hochaggressive Mann in einem günstigen Moment durch die Beamten überwältigt. Er leistete bei der Fesselung massiven Widerstand und musste auch aufgrund seines mutmaßlich drogenbedingten Ausnahmezustands in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Gegen ihn werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

VGV Kirchen (Sieg) Verkehrsunfallflucht in Kirchen (Sieg) Am Samstag kam es gegen 21:38 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Nähe des DRK-Krankenhauses in Kirchen (Sieg). Ein grauer Transporter soll hier an der Einmündung Kirchstraße / Brückenstraße gegen ein Geländer gefahren sein. Anschließend entfernte er sich ohne den Schaden zu melden. Es werden dringend Zeugenhinweise erbeten.

VGV Wissen

Brand eines Einfamilienhauses in Birken-Honigsessen Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:16 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Dachstuhlbrand in der Ortslage Birken-Honigsessen gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren waren mit ca. 40 Kräften vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ursächlich könnte ein Kaminbrand gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

