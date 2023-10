Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall im "Hirschgrund"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Tautenburg: Dass der "Hirschgrund" nicht umsonst diesen Namen trägt, musste am Sonntagabend ein 42-jährige Fahrer eines Pkw Skoda am eigenen Leib erfahren. Unvermittelt querte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Reh, welches verletzt am Straßenrand liegen blieb, musste durch einen hinzugerufenen Jagdpächter erlöst werden.

