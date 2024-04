Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Plane aufgeschlitzt

Nordhausen (ots)

Auf der Suche nach möglicher Beute beschädigten Unbekannte am vergangenen Wochenende die Plane eines Lkw-Anhängers in Nordhausen. Der Lkw war zur Tatzeit, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, im Pulverhausweg abgestellt. Der an der Lkw-Plane entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Täter gingen leer aus und erbeuteten nichts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer beobachtet hat, wie sich jemand an dem Lkw-Anhänger zu schaffen machte oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0102366

