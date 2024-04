Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkohol am Steuer

Nordhausen,An der Brückenmühle (ots)

Am 20.04.2024 gegen 23:20 Uhr wurde in Nordhausen / An der Brückenmühle ein Pkw VW der Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen nahmen in der Atemluft des 38-jährigen Fahrzeugführers Alkoholgeruch wahr. Ein Vortest ergab den Wert von 0,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Im Weiteren wurde eine Blutprobe angeordnet, welche im Südharzklinikum entnommen wurde. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze) eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell