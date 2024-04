Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschlagen, geflüchtet , getrunken ...

Nordhausen, Kommunikationsweg (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes wurden am 21.04.2024 gegen 1 Uhr nachts zu einer Veranstaltung in den Kommunikationsweg Nordhausen gerufen. Der dort angetroffene 25-jährige Mann gab an, dass ein anderer Gast der Veranstaltung ihn attackiert habe. Grund: der nunmehr Geschädigte soll den Täter an- oder ausgelacht haben...

Dies nahm der Täter zum Anlass, den 25-Jährigen mehrfach ins Gesicht zu schlagen und zudem noch gegen die Motorhaube seines Pkw zu stoßen. Der Täter bestieg dann das Fahrzeug und entfernte sich. Da der Geschädigte sich das amtliche Kennzeichen des Täterfahrzeuges merkte, konnten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen gezielt danach fahnden. In der Tat wurde kurz darauf der 37-jährige Täter und Führer des in Rede stehenden Pkw in der Hardenbergstraße angetroffen. Die Belehrung als Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung war kaum durchgeführt, als sich der nächste Einsatzanlass aufdrängte. Der 37-Jährige legte mit 0,69 Promille einen positiven Atemalkoholtest ab, welcher in der Folge auf der Dienststelle in einem gerichtsverwertbaren Verfahren bei 0,6 Promille bestätigt werden konnte. Folglich wurde der 37-Jährige zusätzlich noch wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5-Promille-Grenze) angezeigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell