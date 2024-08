Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto überschlägt sich: Ermittlungen gegen schwerverletzten Fahrer - Autobahn 66

Maintal-Dörnigheim (ots)

(lei) Ein schwerverletzter Autofahrer, eine über 100 Meter lange Unfallstelle und ein großes Trümmerfeld nach Fahrzeugüberschlag - diese Situation bot sich am Donnerstagmittag Einsatzkräften auf der Autobahn 66 bei Maintal-Dörnigheim. Dort verlor ein in Richtung Frankfurt fahrender BMW-Fahrer gegen 12.30 Uhr einige hundert Meter vor der Ausfahrt Maintal-Dörnigheim nach einem Überholmanöver, so die ersten Erkenntnisse, die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mit der Leitplanke kollidiert und überschlug sich.

Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass aus dem weißen 3er, der deutlich schneller als die Richtgeschwindigkeit fuhr, ein Mann auf der Fahrerseite ausgestiegen und zunächst von der Unfallstelle in Richtung einer Brücke geflüchtet war. Weitere Personen befanden sich eindeutig nicht im Fahrzeug. Kurz darauf konnten Polizeibeamte in der Jägerstraße in Hochstadt einen 56 Jahre alten, schwerverletzten Mann antreffen, der den Fahrzeugschlüssel zu dem BMW einstecken hatte. Er kam mit Verdacht auf eine Lungenquetschung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,1 Promille und ein Drogentest verlief ebenfalls positiv auf Amphetamin. Zudem soll er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein.

An dem BMW, der abgeschleppt wurde, sowie an mehreren Leitplankenfeldern entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 35.000 Euro. Wegen der Aufräumarbeiten waren die mittlere und die rechte für etwa zwei Stunden gesperrt. Gegen den 56-Jährigen wird nun strafrechtlich wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Unfallflucht, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Weitere Zeugen des Unfalls und der Flucht des Fahrers melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold (06183 91155-0).

Offenbach 01.08.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

