POL-OF: Autodiebe waren unterwegs: Wer hat etwas gesehen?; Ferrari sichergestellt: Wem gehört er und warum wurde er weggefahren?; Noch freie Plätze bei Biker-Safety-Touren und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Autodiebe waren unterwegs: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(fg) In der Nacht zum Mittwoch waren Autodiebe in der Straße "Krumme Gewann" (einstellige Hausnummern) zugange und entwendeten einen schwarzen Audi Q7, an dem HU-Kennzeichen mit der Zifferfolge 2305 angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Dienstagabend, 23.20 Uhr, abgestellt und den Diebstahl am Mittwochmorgen, 2.15 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib des Wagens geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden. Auch in Rodgau kam von Dienstag auf Mittwoch ein Audi abhanden (siehe gesonderte Meldung von heute aus dem Bereich "Kreis Offenbach"). In den letzten Tagen waren vermehrt Autos der Marke Audi im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen abhandengekommen (wir berichteten), ein möglicher Zusammenhang wird nun geprüft. Die Beamten raten daher zu geeigneten Präventionsmaßnahmen:

- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie sofern vorhanden eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Das Funksignal der Schlüssel kann abgefangen und verlängert werden. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Fahrzeugtür wirklich verschlossen ist. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. - Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

2. Unfallflucht am Nidderbad: Fußgängerin leicht verletzt - Nidderau

(lei) Auf dem Parkplatz des Nidderbads in der Konrad-Adenauer-Allee wurde am Mittwoch eine 41 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt. Ein noch unbekannter Autofahrer hatte von hinten kommend die Umhängetasche der Frau touchiert, die deswegen herumgedreht wurde. Dadurch wurde der Arm der 41-Jährigen herumgerissen, wodurch sie Schmerzen an der Schulter verspürte. Der Autofahrer, unterwegs in einem schwarzen T-Roc mit Hanauer Kennzeichen, hielt zwar kurz an und schaute nach der Dame, fuhr dann jedoch davon. Er war etwa 40 Jahre alt, hatte dunkle Haare und einen Bart. Erste Hinweise auf ihn liegen der Polizei bereits vor. Die Beamten suchen dennoch Zeugen des Vorfalls; diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5699 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

3. Ferrari sichergestellt: Wem gehört er und warum wurde er weggefahren? - Erlensee / Höchstadt an der Aisch

(lei) Wem gehört das Auto? Woher kam es? Wo sollte es hin? Und wer ist hier überhaupt wie beteiligt? - All diese offenen Fragen gilt es derzeit für die Kriminalpolizei zu klären in einem Fall, bei dem ein teurer Ferrari erst weg war, dann jedoch gefunden werden konnte. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats 22 haben nun Ermittlungen wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs aufgenommen und versuchen nun Licht ins Dunkel zu bringen, was die Hintergründe angeht. Ausgangspunkt der polizeilichen Befassung war die Meldung eines Mannes am Mittwochabend gegen 21 Uhr, wonach der Sportwagen, den er gegen 20.30 Uhr in der Anne-Frank-Straße in Erlensee abgestellt hatte, kurz darauf verschwunden war. Nach seinen Angaben sollte das Auto am Tag darauf nach Dubai überführt werden. Etwa zehn Minuten später kam ein zunächst unbekannter Mann, schloss den grauen GTC im Wert von 250.000 Euro auf und fuhr mit ihm davon. Da Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold im Zeitfenster zwischen dem Verschwinden der Nobelkarosse und der Meldung des Anrufers den Ferrari zufällig auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg gesichtet hatten, wurden kurzerhand die bayerischen Kolleginnen und Kollegen verständigt. Der Flitzer konnte gegen 22.30 Uhr durch Kräfte der bayerischen Polizei auf der Autobahn 3 aufgenommen und wenig später an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord einer Kontrolle zugeführt werden. Im Einsatz waren dabei mehrere Streifenwagen und auch ein Polizeihubschrauber. Bei dem angehaltenen Fahrer, einem 50-jährigen Mann, konnte ein Originalschlüssel für den GTC sowie weitere Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden. Da er äußerte, dass er den PKW ebenfalls transportieren sollte - eigenen Angaben zufolge nach Österreich - wurden das Fahrzeug und sämtliche Schlüssel letztlich aufgrund der unklaren Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Der 50-Jährige, der sich nun der vorgenannten Vorwürfe erwehren muss, wurde nach Abschluss der nötigen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen, was es mit dem Ganzen auf sich hat, dauern an.

4. Zeugensuche nach Tageswohnungseinbruch - Gelnhausen

(lei) Nachdem sich am Dienstagvormittag zwei unbekannte junge Frauen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Astrid-Heymann-Weg verschafft hatten, bittet die Kriminalpolizei nun um weitere Hinweise. Die beiden 20 bis 25 Jahre alten Damen verschafften sich gegen 11.45 Uhr zunächst durch das unverschlossene Gartentor Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Hauses mit einstelliger Hausnummer. Dort hebelten sie anschließend die Terassentür auf und gingen ins Haus, das sie in der Folge offensichtlich nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie danach in Richtung Frankfurter Straße. Eine der Täterinnen hatte schwarze lange Haare, war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Handtasche. Ihre etwa gleichgroße Komplizin hatte ebenfalls schwarze Haare, allerdings zum Zopf gebunden. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo-Hotline 06181 100-123.

5. Biker-Safety-Touren: Es sind noch Plätze beim August-Termin frei! - Gelnhausen / Bad Orb / Schlüchtern

(lei) Das Polizeipräsidium Südosthessen bietet in diesem Jahr wieder sogenannte "Biker-Safety-Touren" an - eine Präventionsveranstaltung für Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer. Für den Termin am 11. August 2024 sind bei den Einsteigertouren (jeweils um 09:00 Uhr) noch Plätze frei. Bei den Rundfahrten begleiten erfahrene Fahrer der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ausgewählten etwa 90 Kilometer langen Touren durch den Main-Kinzig-Kreis. Hierbei geben unsere Motorradpolizisten Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten sicherer gestalten kann. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung angeboten. Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren sind unter nachfolgendem Link zu finden: https://k.polizei.hessen.de/1670725035

Offenbach 01.08.2024

