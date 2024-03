Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Wohnung

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Pommernstraße; Tatzeit: zwischen 29.02.24, 18.00 Uhr, und 01.03.24, 11.30 Uhr;

In der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 11.30 Uhr, machten sich noch unbekannte Täter an der Eingangstür einer Wohnung zu schaffen, ohne diese öffnen zu können. Die Wohnung befindet sich der obersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Pommernstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

