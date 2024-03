Borken (ots) - Von Freitag bis Sonntag kam es in Borken zu mehreren Unfallfluchten: Auf der Parkstraße wurde am Freitag ein schwarzer Pkw KIA angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr. Am Samstag beschädigte ein noch unbekannte Unfallverursacher auf der Maria-Germana-Straße zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr einen schwarzen Pkw Renault. Ein roter Pkw KIA wurde am Samstag auf der ...

