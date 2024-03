POL-BOR: Borken - Mehrere Unfallfluchten

Borken (ots) - Unfallort: Borken, B67; Unfallzeit: 01.03.24, ca. 14.35 Uhr; Am Freitag befuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Norden die B 67 in Richtung Bocholt. Etwa in Höhe der Abfahrt B 70 kam ihm gegen 14.35 Uhr ein Lkw entgegen. Vermutlich fiel von dem Lkw ein blauer unbekannter Gegenstand herunter und prallte gegen den Pkw des 30-Jährigen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro. ...

