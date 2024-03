Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugen für Unfall gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B67; Unfallzeit: 01.03.24, ca. 14.35 Uhr;

Am Freitag befuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Norden die B 67 in Richtung Bocholt. Etwa in Höhe der Abfahrt B 70 kam ihm gegen 14.35 Uhr ein Lkw entgegen. Vermutlich fiel von dem Lkw ein blauer unbekannter Gegenstand herunter und prallte gegen den Pkw des 30-Jährigen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro. Konkretere Angaben zu dem Lkw liegen nicht vor. Hinter dem Geschädigten befand sich ein weiterer Pkw. Ob dessen Fahrerin/Fahrer den Vorfall beobachtet hat, ist nicht bekannt. Sie oder er bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell