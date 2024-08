Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Angriff mit Hammer: 42-Jähriger in Haft; Unbekannte stiegen in fünf Autos ein: Wer hat etwas gesehen? und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Offenbar unter Alkoholeinfluss unterwegs: Wessen Auto wurde beschädigt? - Rodgau/Weiskirchen

(fg) Wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 41 Jahre alten Mann; dieser soll am Donnerstagvormittag in seinem Honda ein gelbes Fahrzeug angestoßen haben, weshalb der Fahrzeuginhaber des beschädigten Autos gesucht wird. Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel der Honda-Fahrer Zeugen gegen 11.15 Uhr auf einem Getränkemarktparkplatz in der Hauptstraße in Weiskirchen aufgrund starker, mutmaßlich alkoholbedingter Ausfallerscheinungen, auf. Die Zeugen meldeten den Vorfall den Ordnungshütern, die den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift schlafend antrafen und anhand der Personenbeschreibung als mutmaßlichen Fahrzeugführer identifizierten. Die Polizisten weckten denn Mann und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 2,15 Promille anzeigte. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem zwei Blutentnahmen abgeben musste. Bei der Nachsicht an seinem Wagen, es handelt sich um einen Honda C-VR, fielen augenscheinlich frische Beschädigungen mit gelber Fremdfarbe auf. Die Streifenbesatzung prüfte die mögliche Fahrtstrecke des Mannes, konnte jedoch kein treffendes Unfallfahrzeug auffinden.

Möglich ist folgende Fahrtstrecke:

Hauptstraße - Rödernweg - Hainhäuser Straße - Lortzingstraße - Goetheplatz - Friedrich-Ebert-Straße.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Honda-Lenker eine andere Strecke genutzt hat. Zeugen sowie der geschädigte Besitzer des gelben Fahrzeugs melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

2. Angriff mit Hammer: 42-Jähriger in Haft - Rödermark

(fg) Aus einer Anzeigenerstattung am Mittwochabend auf der Polizeistation in Dietzenbach resultierte noch am selben Abend die Festnahme eines 42 Jahre alten Mannes in der Rathausstraße in Rödermark. Dem Mann wird räuberische Erpressung vorgeworfen. Er habe den Geschädigten in der Nacht zuvor mit einem Hammer im Rückenbereich geschlagen und anschließend Bargeld entwendet. Der Anzeigenerstatter zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Am Donnerstag wurde der Tatverdächtige dann richterlich vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern derweil an.

3. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Obertshausen

(lei) In eine Wohnung in der Waldstraße (40er Hausnummern) sind am Donnerstagnachmittag Einbrecher eingestiegen. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr waren die Diebe in dem Mehrfamilienhaus zugange und stahlen einen Ausweis sowie eine Bankkarte. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist noch fraglich. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Auto mit gelbem Band umwickelt und Reifen platt: Wer war das? - Heusenstamm

(lei) Irgendjemand hat sich wohl gedacht, dass dieses Parkverhalten so nicht angehen kann: In der Leibnitzstraße 39 ist am Donnerstagabend ein weißer Seat beschädigt worden. Ein oder mehrere Unbekannte hatten das Auto in der Zeit zwischen 19.20 und 23.20 Uhr mit gelbem Band umwickelt und an der Windschutzscheibe einen Zettel hinterlassen, auf dem stand, dass dies ein Privatparkplatz sei. Nachdem die Fahrzeugnutzerin das Band entfernt hatte und losgefahren war, stellte sie fest, dass alle vier Reifen platt waren. Offenbar wurden Schrauben unter die Reifen gestellt, die sich beim Losfahren hineinbohrten. In einem der Reifen steckte nämlich noch eine solche Schraube. An dem Ibiza mit Frankfurter Kennzeichen entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an die Beamten in Heusenstamm (06104 6908-0).

5. Unfallflucht: Honda Civic beschädigt - Langen

(cw) Auf circa 2.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag an einem in der Bahnhofstraße geparkten Honda Civic verursacht hat. In der Zeit zwischen 9.40 und 12 Uhr beschädigte der Verkehrssünder offensichtlich beim Vorbeifahren den weißen Wagen. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden im Bereich der hinteren Fahrerseite zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen.

6. Unbekannte stiegen in fünf Autos ein: Wer hat etwas gesehen? - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, in insgesamt fünf Autos im Pappelweg (60er Hausnummern) und in der Schillerstraße (10er sowie 30er Hausnummern) eingestiegen. Wie sie die Fahrzeuge öffneten, ist bisher nicht bekannt. Aus einem Hyundai im Pappelweg nahmen die Täter USB-Sticks sowie Parfum mit. In den anderen vier Fällen entwendeten die Eindringlinge nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Ermittler des Fachkommissariats bitten nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Wer sah die Unfallflucht in der Palatiumstraße? - Seligenstadt

(cw) Von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Palatiumstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Opel Corsa und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.45 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, wurde der schwarze Wagen offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer und Dellen auf der Fahrerseite. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.500 Euro. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Seligenstadt bitten unter der Rufnummer 06182 8930-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach 02.08.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell