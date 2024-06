Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Hochwasserlage Ingelheim

Ingelheim (ots)

Wie erwartet steigt der Rheinpegel aktuell merklich. Einige Wirtschafts- und Radwege in den Gemarkungen Ingelheim, Sporkenheim und Heidesheim wurden bereits gesperrt. Dennoch wird über Fußgänger und Radfahrende berichtet, die die Sperrungen ignorieren und in die gesperrten Bereich einfahren und -laufen. Hierbei wird vom Wasser flüchtendes Wild gestört, was dadurch Gefahr läuft ins Hochwasser zu flüchten und dort zu verenden. Zudem bringen sich die Neugierigen damit selbst in Lebensgefahr. Die Polizei Ingelheim, sowie die Wasserschutzpolizei Mainz kontrollieren die gesperrten Uferbereiche, Überschwemmungsgebiete und die Dämme.

Die Polizei weist hiermit nochmals deutlich darauf hin Absperrungen zu beachten und die Dämme nicht zu betreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell