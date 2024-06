Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Betrunkene Autofahrer verlieren Führerscheine

Ingelheim (ots)

Zwei Autofahrer waren am Sonntagmorgen, 02.06.2024, betrunken unterwegs.

Gegen 02.20Uhr wurde ein 39-Jähriger PKW-Führer durch Zeugen zunächst wegen offenbar unsicherer Fahrweise und ohne eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung gemeldet. Zudem sei der Fahrer an einer Tankstelle kurz ausgestiegen und habe hierbei offenkundig betrunken gewirkt. Eine Streife konnte das Fahrzeug am Partnerschaftskreisel Ingelheim, noch immer ohne eingeschaltete Beleuchtung, fahrend antreffen. Nach Anhalten des PKW versuchte der 39-Jährige zu Fuß zu flüchten, was jedoch zum Scheitern verurteilt war. Er konnte nach 10 Metern Flucht(versuch) eingeholt und zur Dienststelle verbracht werden. Dem 39-Jährigen wird auf der Polizeidienststelle anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

Gegen 06:20Uhr wurde der Polizei eine weitere scheinbar betrunkene Person auf einem Tankstellengelände in Gau-Algesheim gemeldet, der mit einer Beifahrerin in einen PKW gestiegen sei. Während der Anfahrt der ersten polizeilichen Einsatzkräfte fuhr der 58-Jährige Fahrzeugführer aus Ingelheim sein Fahrzeug auf dem Tankstellengelände, verließ dieses glücklicherweise jedoch nicht. Er konnte durch die Polizei in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Auch ihm wird aufgrund dessen Alkoholisierung ein Strafverfahren eröffnet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen.

