POL-OF: Ausgerastet und direkt ins Gefängnis: Festnahme eines 61-Jährigen; Diebstahl aus Tiefgarage: Motorrad und vier Fahrräder geklaut und mehr

1. Ausgerastet und direkt ins Gefängnis: Festnahme eines 61-Jährigen - Hanau

(lei) Wegen eines tobenden Mannes sind Polizeibeamte am Donnerstagmorgen zu einer Bankfiliale in die Lamboystraße gerufen worden. Ein Angestellter hatte die Ordnungshüter um Hilfe gerufen, nachdem der Mann offenbar aus einem nichtigen Grund heraus ausgerastet war. Demnach ging der 61-Jährige bei Öffnung der Filiale um 9 Uhr zum Schalter, um mit einem Mitarbeiter zu sprechen. Da der Mitarbeiter erst das PC-System hochfahren musste, bat er den Mann um einen kleinen Moment Geduld. Diese schien der Wohnsitzlose jedoch nicht zu haben. Er geriet in Rage, ging nach draußen und trat vor dem Gebäude gegen eine an einem Geländer angebrachte Glasscheibe, die dabei zu Bruch ging. Bei der Kontrolle des 61-Jährigen durch die eingetroffene Streife stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht war. Neben einer Anzeige wegen Verdachts der Sachbeschädigung ging es für ihn deswegen direkt in eine Justizvollzugsanstalt.

2. Zeugensuche nach Angriff im Schlossgarten - Hanau

(fg) Nach einem Angriff auf einen 51 Jahre alten Hanauer am frühen Mittwochmorgen im Schlossgarten nahe der Heinrich-Bott-Straße ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll das Trio dem 51-Jährigen ab einem Kiosk in der Bangertstraße bis in den Schlossgarten gefolgt sein. Im weiteren Verlauf, gegen 1 Uhr, schlugen die drei Unbekannten auf den Hanauer ein, sodass dieser zu Boden fiel. Auch am Boden sollen sie ihn weiter angegangen und getreten haben. Der Mann zog sich hierdurch leichte Verletzungen an den Armen, der Brust, am rechten Knie sowie der linken Hand zu. Einer der Täter forderte den Geschädigten auf, Geld zu übergeben, was er dann auch übergab. Mit der Beute floh das Trio anschließend. Einer der Unbekannten war etwa 1,70 Meter groß und von sportlicher Figur. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Diebstahl aus Tiefgarage: Motorrad und vier Fahrräder geklaut - Hanau

(lei) Vermutlich mehrere Diebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Motorrad sowie vier Fahrräder aus einer Tiefgarage in der Straße "Schäferheide" geklaut. Die Polizei in Hanau sucht nun Zeugen. Die Unbekannten gelangten in der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr auf noch unbekannte Weise in die Garage des Mehrfamilienhauses mit der Hausnummer 15. Mit den Zweirädern flüchteten die Kriminellen anschließend vermutlich über die Ausfahrt in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird laut Polizeibericht auf über 30.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Großauheim (06181 9597-0).

4. Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus - Nidderau

(cw) Am Donnerstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wingertstraße. Gegen 22:45 Uhr betraten Unbekannte unbefugt das Grundstück und versuchten über die Haustür in das Objekt einzudringen. Hierbei wurden sie jedoch gestört, weshalb die Eindringlinge flüchteten. Bei einem der Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit Kapuzenjacke und langer Hose handeln. Das Gesicht sei mit einer FFP2-Maske bedeckt gewesen und er soll eine kleine Taschenlampe mitgeführt haben. Am Vorabend haben Unbekannte offensichtlich bereits das Grundstück ausgekundschaftet. Ob es sich hierbei um dieselben Personen handelt, ist nun Teil der Ermittlungen. Das Einbruchskommissariat der Kripo Hanau sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht: Tresor und Schmuck gestohlen - Maintal

(lei) In der Waldstraße (60er-Hausnummern) haben Wohnungseinbrecher am Donnerstagnachmittag einen Tresor sowie Schmuck gestohlen. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr vermutlich über den Gartenzaun auf das Grundstück geklettert. An dem Einfamilienhaus hebelten sie anschließend eine vordere Terrassentür auf und durchsuchten im Inneren mehrere Räume und Behältnisse. Mit dem Tresor und dem Schmuck flüchteten sie durch eine hintere Terrassentür. Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor, daher sucht die Kripo nun nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06181 100-123 melden können.

6. Wohnungseinbruch: Bargeld und Tablet entwendet - Langenselbold

(lei) Im Beethovenring (einstellige Hausnummern) haben Wohnungseinbrecher am Donnerstag ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr vermutlich über den Gartenzaun auf das Grundstück gelangt. An dem Einfamilienhaus hebelten sie anschließend eine Tür auf und gelangten dadurch ins Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen Bargeld und ein Tablet mit, ehe sie das Weite suchten. Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor, daher sucht die Kripo nun nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06181 100-123 melden können.

