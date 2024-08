Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht: Wer beschädigte den weißen Toyota? - Steinau an der Straße

Steinau an der Straße (ots)

(jm) Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch auf einem Parkplatz eines Schwimmbads "Am Steines". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 11.15 und 14.30 Uhr die Tür eines Toyota Yaris und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Die Halterin stellte am Freitag den Schaden sowie dunkelroter Lackabrieb an ihrem weißen Wagen fest und informierte die Polizei. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach 05.08.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

