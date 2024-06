Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garteneinbruch

Dermbach (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 20.06.24, 17:00 Uhr bis Freitag, den 21.06.2024, 15:30 Uhr wurde in einen Garten in Dermbach in der Wiesenthaler Straße eingebrochen. Das Gartentor, sowie ein Fenster wurden beschädigt. Der oder die Täter entwendeten ein Kinderquad und zwei Kettensägen. Ein Teil der Beute konnte in Tatortnähe aufgefunden werden. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Tel.Nr. 03695/5510

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell