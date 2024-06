Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag kontrollierten Beamten der PI Bad Salzungen einen 55jährigen Citroen Fahrer in der Werner-Lamberz-Straße in Bad Salzungen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

