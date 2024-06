Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Gefährdung Straßenverkehr

Zella-Mehlis (ots)

Am 21.06.2024, gegen 16.20 Uhr befuhr eine 71jährige Frau aus Steinbach-Hallenberg mit ihrem Suzuki die L1118 von Benshausen kommend in Richtung Viernau. In einer Kurve kommt ein entgegenkommender Ford eines 73jährigen Mannes aus Suhl auf die Gegenfahrbahn und kollidiert seitlich mit ihrem Fahrzeug. Der Unfallverursacher verlies zunächst pflichtwidrig die Unfallstelle, kehrte jedoch nach ca. einer Stunde zum Unfallort zurück. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 800 Euro

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell