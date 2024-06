Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Rauschgifthändler in Haft

Bad Salzungen (ots)

Durch intensive Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei konnte am Dienstag ein Rauschgifthändler aus Bad Salzungen festgenommen werden. Dieser kam gerade von einer Beschaffungsfahrt. Auf dem Weg zu seiner Wohnung klickten schließlich bei dem sichtlich überraschten Täter die Handfesseln. Im Fahrzeug seiner Mittäterin sowie bei der im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Polizisten 350 Gramm Crystal, 700 Gramm Amphetamin und 1 Kilogramm Marihuana. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von ca. 50.000 Euro. Der Mann wurde bereits am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Er kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell