Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240507.2 Helse: Lkw landet im Graben

Helse (ots)

Am 06.05.24, gegen 13 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann die B5 in Höhe Helse, als er plötzlich aus bislang unbekannter Ursache in den linken Straßengraben fuhr. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer einen Schock und wurde vorsorglich mit dem RTW ins WKK Heide verbracht. Gefahrstoffe traten nicht aus. Ein Flurschaden in noch nicht feststehender Höhe entstand im Bereich der Unfallstelle. Für die Bergung des Lkw musste die B5 für ca. 5 Stunden komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizeistation Marne aufgenommen. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Tel-Nr. 04851 - 95070 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell