POL-IZ: 240507.1 Heide: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Itzehoe (ots) - Am Abend des 02.05.2024 nahmen Polizisten einen Brandstifter auf frischer Tat fest. Bereits im Vorfeld kam es zu zwei Sachbeschädigungen durch angezündete Müllbehälter in der Itzehoer Innenstadt und die polizeiliche Fahndung lief auf Hochtouren. Um 23:14 Uhr klickten dann die Handschellen beim 38-Jährigen als zivile Beamte ihn in der ...

mehr