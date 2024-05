Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240503.2 Itzehoe: Brandstifter auf frischer Tat festgenommen

Itzehoe (ots)

Am Abend des 02.05.2024 nahmen Polizisten einen Brandstifter auf frischer Tat fest. Bereits im Vorfeld kam es zu zwei Sachbeschädigungen durch angezündete Müllbehälter in der Itzehoer Innenstadt und die polizeiliche Fahndung lief auf Hochtouren. Um 23:14 Uhr klickten dann die Handschellen beim 38-Jährigen als zivile Beamte ihn in der Otto-Hahn-Straße dabei beobachteten, wie er ein brennendes Handtuch unter das Führerhaus eines LKW drapieren wollte, um dieses in Brand zu setzen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Täters stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Zudem nahmen sie beim Beschuldigten Atemalkohol wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Beschuldigte muss sich wegen der Brandstiftung in einem Verfahren verantworten.

Jochen Zimmermann

