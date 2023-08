Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ringstraße in Bad Kreuznach, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 62-jährige Rollerfahrerin die Mannheimer Straße aus Richtung Bad Kreuznach Zentrum kommend in Fahrtrichtung Hackenheim. In Höhe der Ringstraße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Gleichzeitig querte ein Fahrradfahrer den o.g. Kreuzungsbereich. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Rollerfahrerin diesem aus und stürzte. Sie wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei bittet Zeugen / Zeuginnen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671-8811 101 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell