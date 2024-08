Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gasleitung beschädigt -Nachtragsmeldung-

Offenburg (ots)

Das bei privaten Baggerarbeiten verursachte Gasleck in der Weingartenstraße ist zwischenzeitlich behoben. Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers kamen in die Weingartenstraße und haben den Gasaustritt durch das Anbringen einer Rohrschelle behoben. Eine Gefahr für umliegende Gebäude hat nach Einschätzung der Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht bestanden. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.

Erstmeldung vom 06.08.2024, 10:55 Uhr

Offenburg - Gasleitung beschädigt

Bei privaten Baggerarbeiten am heutigen Dienstagvormittag auf einem Anwesen in der Weingartenstraße ist mutmaßlich eine Gasleitung beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind aktuell am Ort des Geschehens eingetroffen und treffen die erforderlichen Maßnahmen. Die Weingartenstraße ist derzeit im Bereich der Kirchgasse gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Offenburg wird über den Zeller Laubenweg geleitet.

