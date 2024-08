Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Forbach - Erfolgreiche Suchaktion

Gaggenau (ots)

Die großflächige Suchaktion eines vermisst gemeldeten Mannes hatte am Dienstag ein erfolgreiches Ende. Nach ersten Erkenntnissen meldete die Leitung einer Pflegeeinrichtung am Montag gegen 16:45 Uhr einen 83-jährigen Mann als vermisst. Nach zweimaliger, erfolgloser Durchsuchung der Pflegeeinrichtung und der Wohnanschrift des Seniors wurde zunächst der Bereich zwischen Forbach und Baden-Baden großräumig durch den Polizeihubschrauber und Bestreifung mit negativem Ergebnis abgesucht. Im Verlauf folgte die Alarmierung weiterer Suchkräfte, unter anderem der Feuerwehr, THW, Hundestaffel, und Bergwacht, die mittels Hunden und Drohnen die anschließende Suchaktion unterstützten. Insgesamt waren 160 Rettungskräfte im Einsatz, die das Gebiet großflächig absuchten. In der Nacht gegen 1:15 Uhr konnte der Sohn des Vermissten durch einen Airtag ein Signal im Umkreis des Feuerwehrhauses wahrnehmen. Die Verlagerung der Suchaktion in diesen Bereich unter Einsatz der Drohnen verlief schließlich erfolgreich. Der Vermisste konnte gegen 3 Uhr oberhalb der Sersbachstraße in einem Gebüsch in hilfloser Lage, jedoch weitestgehend wohlbehalten, aufgefunden werden und den Rettungskräften zur ambulanten Behandlung übergeben werden. Der 83-Jährige wurde anschließend zurück in die Pflegeeinrichtung gebracht. /jo

