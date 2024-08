Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Rastatt (ots)

Die bereits länger anhaltenden Streitigkeiten zweier Männer im Alter von 38 und 30 Jahren führten am Montagabend im "Westring" zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 19:45 Uhr sollen der Ältere und zwei weitere bislang unbekannte Männer gemeinsam an der Örtlichkeit erschienen sein und unvermittelt auf den sich dort befindlichen 30-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser hat offenbar einen 29-Jährigen zu Hilfe gerufen, der daraufhin wohl ebenfalls von einem der Unbekannten geschlagen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen griffen anwesende Zeugen im Verlauf der Schlägerei schlichtend ein, woraufhin sich die drei mutmaßlichen Angreifer mit einem Fahrzeug entfernten. Der 30-Jährige wurde von herbeigerufenen Rettungskräften zur Untersuchung in eine naheliegende Klinik gebracht. Weil der 38-Jährige bei der Flucht sein Mobiltelefon verlor, suchte er später das Polizeirevier auf und konnte zum Vorfall befragt werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. /st

